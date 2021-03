Harsewinkel/Kreis Steinfurt -

Bei einer Probefahrt mit einem Sportwagen im Kreis Gütersloh hat ein 53-Jähriger am Samstag die Kontrolle über das Auto verloren und sich überschlagen. Die 52 Jahre alte Ehefrau auf dem Beifahrersitz sei schwer verletzt worden und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.