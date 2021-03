Skiliftbetreiber in Nordrhein-Westfalen hoffen auf Öffnung

Winterberg (dpa/lnw) - Die Skiliftbetreiber in Winterberg in Nordrhein-Westfalen sind frustriert: Ihre Lifte müssen in der Corona-Pandemie auch weiterhin geschlossen bleiben, während im nur wenige Kilometer entfernten hessischen Willingen ab Montag Ski gefahren werden darf. «Das ist natürlich unverständlich», sagt eine Pressesprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. Die nordrhein-westfälischen Skiliftbetreiber hätten sich an die Landesregierung gewandt und hofften nun auf eine positive Reaktion in der kommenden Woche.

Von dpa