Thüringer HC gelingt Revanche gegen Bayer Leverkusen

Die Thüringerinnen lagen lediglich in der Auftaktphase der Partie einmal in Rückstand und setzten sich kurz vor der Pause erstmals ab. Im zweiten Durchgang wuchs der Vorsprung rasch auf sieben Tore an (20:13). Zwar konnten die Gäste ihr hohes Niveau in der Offensive danach nicht mehr halten und ließen die Leverkusenerinnen zwischenzeitlich auf 26:24 herankommen, doch in der Schlussphase brachten sie den Sieg souverän ins Ziel.

