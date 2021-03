6 Prozent der Firmen halten sich nicht an Homeoffice-Pflicht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die allermeisten Firmen in Nordrhein-Westfalen halten sich an die Pflicht zum Homeoffice in Pandemie-Zeiten. Nur knapp sechs Prozent der kontrollierten Betriebe, die ihren Beschäftigten Heimarbeit anbieten müssen, hätten dies «nicht oder nicht entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten» getan, teilte das NRW-Arbeitsministerium auf Anfrage mit. Das waren 58 Unternehmen. Kontrolleure hatten den Angaben zufolge im Februar 2799 Betriebe wegen mehrerer Corona-Regeln unter die Lupe genommen. Von den Firmen waren 1800 nicht an die Homeoffice-Pflicht gebunden - für die Tätigkeit bei ihnen war die Arbeit zu Hause nicht möglich. Bei 941, für die die Vorgabe galt, gab es keine Mängel.

Von dpa