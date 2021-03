NRW-Firmen stellen deutlich mehr Luftreiniger her

Düsseldorf (dpa/lsw) - In der Corona-Pandemie haben Firmen in Nordrhein-Westfalen ihre Produktion von Luftreinigungs- und Filterapparate hochgefahren. Im Jahr 2020 stellten 32 Betriebe 161 000 Apparate her und damit 22,7 Prozent mehr als 2019, wie das Statistikamt IT.NRW am Montag mitteilte. Bemerkenswert ist das deutliche Wachstum im letzten Quartal, als der Wert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 52,7 Prozent nach oben schnellte. Den Wert der Apparate im Gesamtjahr bezifferte die Behörde auf 186,3 Millionen Euro. Ein Grund für den Anstieg wurde wie üblich nicht genannt, die Entwicklung dürfte aber mit der Pandemie zusammenhängen.

Von dpa