Wechselfehler beim Debüt? Kramer klärt mit Scherz auf

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefelds neuer Trainer Frank Kramer begann die Erklärung mit einem Witz. Nach seinem Debüt beim Fußball-Bundesligisten am Sonntagabend gegen Union Berlin (0:0) wurde er gefragt, was bei einem Dreifach-Wechsel in der Schlussphase für Verwirrung gesorgt habe - denn es standen vier Einwechselspieler parat, Arminia durfte aber nur noch dreimal wechseln. «Wir wollten verwirren», scherzte der Coach und ergänzte: «Wir haben gedacht, vielleicht kann man so Überzahl herstellen, wenn wir vier aufs Feld schicken und es keiner merkt.»

Von dpa