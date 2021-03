Krefeld (dpa/lnw) - Die neben brennenden Wohnwagen in Krefeld entdeckte Leiche ist noch nicht identifiziert worden. Dies könne mehrere Tage in Anspruch nehmen, berichtete die Polizei am Montag. Die Obduktion soll an diesem Dienstag erfolgen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten am Montag an.

Von dpa