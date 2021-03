Illegale Rennen: Autos und Führerscheine beschlagnahmt

Paderborn (dpa/lnw) - Zwei junge Männer und zwei junge Frauen hat die Polizei bei einem illegalen Autorennen in einem Parkhaus in Paderborn erwischt. Die Führerscheine der 18 und 21 Jahre alten Raser und der beiden 19-jährigen Frauen sowie vier Fahrzeuge wurden sichergestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch Handys, Videomaterial und Stative einer Kameraausrüstung wurden beschlagnahmt. Offensichtlich hatten die Heranwachsenden ihre gefährliche Raserei gefilmt.

Von dpa