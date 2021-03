Überfall auf Bäckerei: Täter flüchtet mit Geld in Tüte

Münster (dpa/lnw) - Bei einem Raubüberfall auf eine Bäckerei in Münster hat ein unbekannter Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Der Räuber habe die Bäckerei am Sonntagnachmittag betreten, eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und Geld aus einem Tresor gefordert. Die Beute ließ sich der Täter in eine Brötchentüte packen und flüchtete mit einem Fahrrad, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Von dpa