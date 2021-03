Anspruch auf Wohnung: Anmeldung ein Jahr nach Scheidung

Karlsruhe/Lemgo (dpa) - Wer nach einer Scheidung erreichen will, dass ihm der Ex-Partner die einst gemeinsame Wohnung überlässt, hat für den Antrag maximal ein Jahr Zeit. Werden die Ansprüche bis dahin nicht gerichtlich geltend gemacht, erlöschen sie, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Mittwoch beschloss und mitteilte. Die Entscheidung bezieht sich auf den Fall, dass der Ex-Partner der alleinige Eigentümer der Wohnung ist. (Az. XII ZB 243/20)

Von dpa