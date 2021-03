Ermittlungen gegen Richterin: Urteile und Akten fehlen

Das Landgericht Hagen habe eine Geschäftsprüfung bei der Amtsrichterin durchgeführt und festgestellt, dass mehrfach schriftliche Urteile nicht fristgerecht bei der Geschäftsstelle eingegangen waren. In einigen Fällen soll die 36-Jährige beim Datum manipuliert - also rückdatiert - haben, um ihre Fristversäumnisse zu verschleiern, schilderte der Behördensprecher. Zudem stehe der Verdacht im Raum, dass sie einige Male überhaupt keine schriftlichen Urteile verfasst habe, obwohl die Urteile lange zuvor verkündet worden waren.

Um wie viele Fälle es genau gehe, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten noch an. Beim Verdacht der Rechtsbeugung gehe es darum, dass bei einer nicht fristgerechten Einreichung des schriftlichen Urteils in der Gerichtsgeschäftsstelle dieses Urteil auch nicht an die betroffene Person zugestellt werden könne - und diese dann wiederum keine Rechtsmittel einlegen könne, erläuterte die Staatsanwaltschaft .

Aus Neutralitätsgründen ermittelt nicht die eigentlich zuständige Staatsanwaltschaft in Hagen, sondern die Kollegen in Bochum. Ob die Frau weiter ihren Dienst ausübt, war unklar. Einem Medienbericht zufolge soll sie krankgeschrieben sein.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-767397/2