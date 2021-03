Autofahrerin fährt absichtlich durch Glasscheibe

Köln (dpa/lnw) - Eine Autofahrerin soll in Köln absichtlich durch eine große Glasscheibe in eine Autowerkstatt gerauscht sein. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer gezielten Fahrt gegen das Gebäude am Mittwochmorgen aus, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Zuvor soll die Frau auf einem Parkplatz gezielt ein anderes Auto gerammt haben. Als möglicher Hintergrund des Verhaltens werden private Streitigkeiten vermutet. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird als hoch beschrieben. Gegen die 43-Jährige wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Frau soll keine gültige Fahrerlaubnis besitzen.

Von dpa