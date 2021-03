Tönnies: Für mehr Tierschutz auch Finanzhilfe nötig

Zugleich müsse klarer definiert werden, worüber geredet werde und was Massentierhaltung bedeute. «Es geht doch darum: Wie geht es dem Schwein in seiner Bucht und nicht wie viele Buchten gibt es in dem Stall», sagte der Mitinhaber des Unternehmens mit Firmenzentrale in Rheda-Wiedenbrück in Ostwestfalen. «Diese Romantik muss einfach aufhören. Wir haben eine hoch technisierte Landwirtschaft. Und auch eine hochverantwortliche Landwirtschaft».

© dpa-infocom, dpa:210311-99-773091/2