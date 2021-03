75-jähriger Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Bottrop

Bottrop (dpa/lnw) - Bei einem Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bottrop haben Feuerwehrkräfte einen toten 75-Jährigen entdeckt. Zudem seien in der Nacht auf Donnerstag drei Menschen aus dem ersten Obergeschoss über eine Steckleiter in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Rund 40 Einsatzkräfte hätten das Feuer bekämpft. Der Grund für den Brand in der Wohnung sowie die Todesursache seien noch ungeklärt, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Verletzte gab es nicht.

Von dpa