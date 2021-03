Orkanartige Böen am Donnerstag in NRW erwartet

Am Mittag und am frühen Nachmittag trete der Sturm demnach besonders stark auf. Auch in der Nacht hatte es kaum wetterbedingte Einsätze und Auswirkungen gegeben, wie mehrere Polizeistellen berichteten. Die Höchstemperaturen erreichen milde 11 bis 15 Grad.

Am Freitag sei es stark bewölkt und regnerisch, teilte der DWD mit. Bei Höchsttemperaturen von acht bis zwölf Grad sei es weiter stürmisch - allerdings weniger als am Donnerstag. Bereits am Samstag werde dann bereits das nächste Sturmtief mit starken bis stürmischen Böen sowie kräftigen Schauern und Gewittern erwartet, so die Meteorologin.

