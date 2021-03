Corona-Wocheninzidenz steigt deutlich von 65,3 auf 69,9

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen im landesweiten Schnitt deutlich gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Donnerstag bei 69,9. Am Mittwoch hatte die wichtige Kennziffer in NRW noch bei 65,3 gelegen. Die sogenannte Wocheninzidenz in NRW hatte am 8. Februar mit 72,4 höher gelegen.

Von dpa