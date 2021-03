2019 starben in NRW 6075 Menschen an Nierenerkrankungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Todesfälle wegen einer Nierenerkrankung in Nordrhein-Westfalen ist im Jahr 2019 gegenüber 2018 leicht gestiegen. Den Behörden wurden 2019 insgesamt 6075 Todesfälle bekannt, 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dies teilte das Statistische Landesamt in Düsseldorf am Donnerstag anlässlich des Weltnierentages am 11. März mit. Nierenerkrankungen waren damit die Ursache für 2,9 Prozent aller Todesfälle des Jahres 2019 in NRW.