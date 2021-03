Kontrollen des «Kompetenzcenters Sicherheit» an 43 Bahnhöfen belegten demnach: Wurden im Januar noch 929 Maskenverstöße in den Bahnhöfen und auf den Bahnsteigen zur Anzeige gebracht, waren es im Februar nur noch 398. Ein ähnliches Bild habe sich in den Zügen ergeben.

Wer in NRW keine Maske trägt oder Mund und Nase nicht bedeckt hat, muss seit August 2020 mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen. Inzwischen sind dabei medizinischen Masken - also OP- und FFP2-Masken - vorgeschrieben. Seitdem hat es bereits mehrfach Schwerpunktkontrollen gegeben. Dies werde fortgesetzt, kündigte das Verkehrsministerium an. Bis Ende Juni seien dafür 15 Millionen Euro an Landesmitteln für zusätzliches Personal bei Eisenbahnunternehmen bewilligt worden.

