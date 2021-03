«Aktenzeichen XY» nach Überfall auf 90-Jährige

Oberhausen (dpa/lnw) - Nach dem Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» zum Überfall auf eine 90-jährige Oberhausenerin hat die Polizei schon mehr als 20 Hinweise bekommen. Ein Schwerpunkt liege aktuell auf der Suche nach dem mutmaßlichen Komplizen der Täterinnen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann hatte laut Polizei kurz nach dem Überfall im nahe gelegenen Gladbeck mit der Bankkarte der 90-Jährigen 500 Euro abgehoben. Es gibt ein Foto der Überwachungskamera am Bankautomaten. Die ZDF-Sendung lief am Mittwochabend.

Von dpa