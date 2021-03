Hingucker-Kunst vom Reisen: «Bon Voyage» im Ludwig Forum

Aachen (dpa/lnw) - Nach einem vier Monate dauernden Dornröschenschlaf hat in Aachen die Ausstellung «Bon Voyage! Reisen in die Kunst der Gegenwart» endlich geöffnet. Zu sehen sind 100 Werke von über 60 Künstlern und Künstlerinnen, die auf irgendeine Weise mit dem Reisen zu tun haben. Zur Schau gehören eine riesige Scheibe aus einem Flugzeugkörper, ein mit Habseligkeiten beladener Kleinwagen oder mehr als 1200 kleine Zeichnungen an einer Wand. Auf üppigen, fast 2000 Quadratmetern verteilt sich große und kleine Kunst im Ludwig Forum für Internationale Kunst.

Von dpa