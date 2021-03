1. FC Köln: Kainz, Andersson und Bornauw vor Rückkehr

Der Österreicher Kainz , der im Vorjahr an zwölf Treffern beteiligt war, hat wegen einer Knie-Operation in dieser Saison noch keine Minute gespielt. Stürmer Andersson , für sechs Millionen im Sommer vom nächsten Gegner Union Berlin gekommen, steht wegen Knieproblemen seit Mitte Dezember nicht zur Verfügung. Abwehrchef Bornauw fehlt wegen eines operativen Eingriffs an der Wirbelsäule seit Ende Januar.

Erst einmal außen vor dürfte Stürmer Tolu Arokodare sein. Der Nigerianer stand trotz der Personalnot in der Offensive zuletzt dreimal nicht im Kader. «Als Profi muss man fleißig arbeiten, das habe ich bei ihm in den letzten Wochen das ein oder andere Mal vermisst», sagte Gisdol: «Die Reaktion liegt nun bei ihm. Ich werde mir genau anschauen, ob er die richtigen Schlüsse draus zieht.»

© dpa-infocom, dpa:210311-99-778880/2