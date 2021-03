Laumann: Schützenfeste noch nicht verantwortbar

Düsseldorf (dpa) - Nach Ansicht von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sind die traditionellen Schützenfeste vorerst noch nicht verantwortbar. «Die ganze Sache ist so, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass das verantwortbar ist, dass das stattfinden kann, bevor wir eine hohe Durchimpfungsrate unseres Volkes haben», sagte Laumann am Donnerstag in Düsseldorf. Viele Schützenfeste fänden traditionell im Frühjahr, also deutlich vor dem Sommerferien, statt.

Von dpa