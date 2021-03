Hertha ohne Khedira, Friedrich: Keine Angst vor Dortmund

Berlin (dpa) - Hertha BSC muss auch im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund ohne Ex-Weltmeister Sami Khedira und Offensivmann Matheus Cunha auskommen. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, fehlt das Duo wegen Muskelverletzungen in der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Zudem fällt weiterhin Abwehrchef und Kapitän Dedryck Boyata nach seinem Fußbruch aus.

Von dpa