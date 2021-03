Polizei findet kiloweise Drogen in Taxi aus den Niederlanden

Emmerich (dpa/lnw) - Polizisten haben bei Emmerich am Niederrhein kiloweise Drogen in einem Taxi aus den Niederlanden entdeckt. Die illegale Ware sei bei einer Kontrolle auf der A3 im Kofferraum des Autos in einer Reisetasche gefunden worden, berichtete die Bundespolizei am Donnerstag. Die Beamten stießen demnach auf mehrere Pakete mit rund 28 Kilogramm Amphetamin und rund einem Kilogramm Heroin. Wem die Tasche genau gehörte, sei zunächst aber nicht zu klären gewesen - ein 34 Jahre alter Fahrgast und der 26 Jahre alte Taxi-Fahrer beschuldigten sich gegenseitig. Die beiden Niederländer kamen in Untersuchungshaft. Der Fall hatte sich bereits in der vergangenen Woche ereignet. Den Verkaufswert der Drogen schätzte die Polizei auf rund 317 000 Euro.

Von dpa