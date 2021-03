Zorc über Moukoko-Nominierung: «Würden Daumen hochzeigen»

Dortmund (dpa) - Das 16 Jahre alte Sturm-Talent Youssoufa Moukoko steht offenbar vor einer Nominierung für die U21-EM ab dem 24. März in Ungarn und Slowenien. «Es hat Gespräche gegeben mit Stefan Kuntz in Dortmund bezüglich einer Nominierung», sagte BVB-Sportchef Michael Zorc am Donnerstag und bestätigte einen «Kicker»-Bericht über ein Treffen mit U21-Trainer Kuntz.

Von dpa