Bochum im Topspiel ohne Zoller und Gamboa

Bochum (dpa/lnw) - Mit großem Respekt und dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers geht der VfL Bochum in das Zweitliga-Topduell mit dem Hamburger SV am Freitag (18.30 Uhr/Sky). «Der HSV ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Aber der Druck ist sehr groß, aufsteigen zu müssen. Sie werden bei fünf Punkten Rückstand alles versuchen», sagte VfL-Coach Thomas Reis am Donnerstag. «Das ist ein tolles Spiel, das wir vor der Brust haben. Alle brennen darauf», sagte der 47-Jährige vor der Partie gegen den zuletzt fünf Spiele sieglosen Tabellendritten.

Von dpa