1,89 Kilo Chrystal Meth in Brotdosen entdeckt

Dieser war am Dienstag am Bahnhof Emmerich (Niederrhein) kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn eine Ausschreibung durch die italienischen Behörden zur Einreiseverweigerung vorlag. Der Mann wurde den Angaben zufolge in Gewahrsam genommen. Ermittlungen ergaben, dass der Reisende sich in Deutschland aufhalten darf, jedoch lagen Anhaltspunkte für eine Drogenbeschaffungsfahrt vor.

So kamen die Ermittler auf die Frau. Den beiden wird nun vorgeworfen, die Drogen geschmuggelt zu haben. Die Tatverdächtige wurden in Weil am Rhein (Südbaden) im Rahmen einer länderübergreifenden Zusammenarbeit festgenommen. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

