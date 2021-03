Essen (dpa/lnw) - Beim Sturm ist am Donnerstag in der Essener Innenstadt ein Passant von einer herabstürzenden Dachpfanne am Kopf getroffen worden. Der Mann kam ins Krankenhaus, wie die Polizei berichtete. Er sei vermutlich nicht schwerer verletzt worden. Auch ein Auto sei durch die Dachpfanne in Mitleidenschaft gezogen worden.

Von dpa