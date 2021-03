Diekmanns Humperdinck-Schatz soll nach Siegburg kommen

Siegburg (dpa) - Ein vom ehemaligen «Bild»-Chefredakteur Kai Diekmann zutage geförderter musikalischer Schatz soll bald in Siegburg zu sehen sein. Der 56-Jährige wird am Dienstag (16. März) im örtlichen Stadtmuseum erwartet, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte - «nicht als Berichterstatter, sonders als Leihgeber eines Exponats». Diekmann übergebe ein Poesiealbum der früh verstorbenen Schwester des Komponisten Engelbert Humperdinck (1854-1921), der vor 100 Jahren starb und in Siegburg geboren wurde. Die Stadt würdigt ihn 2021 mit einem Kulturprogramm. Humperdinck ist vor allem für «Hänsel und Gretel» bekannt, eine der meistgespielten Opern der Welt.

Von dpa