Bosbach: Wurde auch von Schutzmasken-Anbietern kontaktiert

Köln (dpa/lnw) - Auch der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach (68) ist nach eigenen Angaben von zahlreichen Anbietern von Corona-Schutzmasken kontaktiert und um Vermittlung gebeten worden. Das sei im Frühjahr und Sommer 2020 der Fall gewesen. «Damals haben sich die Anbieter die Klinken in die Hand gegeben. Einige waren tatsächlich persönlich da, die allermeisten haben sich per Mail gemeldet oder angerufen», berichtete der Bosbach im Podcast «Die Wochentester» von «Kölner Stadt-Anzeiger» und Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag. «Manchmal hatte ich das Gefühl, es gibt mehr chinesische Maskenhersteller als Chinesen.»

Von dpa