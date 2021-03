Unter Spielzeug verkrochen: Fuchsbaby aus Garten gerettet

Weil die Fuchsmutter trotz Suche nicht auffindbar war, setzten die Retter den sichtlich verängstigten und unterkühlen Vierbeiner in eine Transportbox und brachten ihn in eine Tierklinik. Mittlerweile werde der Ausreißer in einer Tierauffangstation versorgt. Er soll so bald wie möglich in die Freiheit entlassen werden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-794106/2