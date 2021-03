Wert für Corona-Neuinfektionen springt deutlich nach oben

Köln (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalens größter Stadt Köln ist die wichtige Kennziffer für Corona-Neuinfektionen sprunghaft angestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit NRW und das Robert Koch-Institut (RKI) wiesen für die Millionenstadt am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 83,5 aus. Am Tag zuvor hatte Köln noch 72,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen angegeben.

Von dpa