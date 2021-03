De Medina hatte im Nachholspiel am Mittwoch gegen Werder Bremen (0:2) nach einem Foulspiel und dem Einsatz des Videobeweises einen Platzverweis erhalten. Zunächst hatte Schiedsrichter Markus Schmidt auf Gelb entschieden. Auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte den Platzverweis nach dem Spiel als hart bezeichnet.

Arabi kritisierte am Freitag zudem den Videobeweis grundsätzlich: «Das Ganze ist mittlerweile echt grenzwertig.» Vergleichbare Situationen würden oft unterschiedlich bewertet, führte der Manager an. Er frage sich auch, weshalb Bielefeld der einzige Bundesligist sei, der in dieser Saison noch keinen Elfmeter zugesprochen bekommen habe.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-794455/2