Gericht: Maskenpflicht «voraussichtlich rechtswidrig»

Aachen (dpa/lnw) - Das Verwaltungsgericht Aachen bewertet eine Maskenpflicht in der Innenstadt von Düren und ein Verweilverbot in den Parks als «voraussichtlich rechtswidrig». Der entsprechende Antragsteller ist nun davon befreit, die Regeln zu befolgen. Allgemein gelte das noch nicht, weil zunächst nur in einem Eilverfahren vorläufig entschieden worden sei, sagte am Freitag ein Gerichtssprecher. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster betätigte am Nachmittag den Eingang einer Beschwerde des Kreises Düren gegen die Entscheidung in der Vorinstanz.

Von dpa