Nächtliches Picknick im Supermarkt: Diebe entkommen

Bielefeld (dpa/lnw) - Bevor sie mit ihrer Beute entkamen, haben unbekannte Diebe in einem Supermarkt offensichtlich ein nächtliches Picknick bei Kerzenschein genossen. Am Donnerstagmorgen hatte eine Angestellte die Polizei über einen Einbruch in einen Supermarkt in Bielefeld informiert. Die Beamten entdeckten, dass die Täter in der Nacht zuvor im Geschäft unter anderem Teelichter aufgestellt, Softdrinks getrunken sowie Süßigkeiten und Chips gegessen hatten. Das Szenario habe an ein «Picknick» erinnert, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa