Polizist bei Verfolgungsjagd gefährdet: Haftstrafe

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einer halsbrecherischen Flucht vor einem Motorradpolizisten hat das Dortmunder Schwurgericht einen 25 Jahre alten Autofahrer wegen versuchten Mordes verurteilt. Die Richter verhängten am Freitag fünf Jahre und neun Monate Haft und ordneten außerdem an, dass dem Mann frühestens in fünf Jahren wieder ein Führerschein erteilt werden kann. Bei der Verfolgungsjagd soll der Angeklagte stellenweise mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch Hamm in Richtung Ahlen gerast sein. Als der Polizist auf einer geraden Strecke zum Überholen ansetzte, soll der Deutsche das Auto urplötzlich ebenfalls nach links gelenkt haben, so dass der Beamte stark abbremsen musste.

Von dpa