Feuer in Mehrparteienhaus: 40-Jähriger unter Verdacht

Unna (dpa/lnw) - Ein 40-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in Unna, der dieses in Brand gesetzt haben soll, ist festgenommen und in eine forensische Einrichtung gebracht worden. Ein psychiatrischer Sachverständiger habe bei dem Mann eine Psychose diagnostiziert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitag. Der 40-Jährige werde verdächtigt, in dem Haus, in dem hauptsächlich Wohnungslose untergebracht seien, ein Feuer verursacht zu haben. Gegen ihn werde auch wegen versuchten Mordes ermittelt.

Von dpa