Tickets für erstes Ski-Wochenende in Winterberg gefragt

Winterberg (dpa/lnw) - Für das erste Ski-Wochenende in diesem Jahr im sauerländischen Winterberg sind die Tickets fast ausverkauft. Zwölf Lifte seien in Betrieb, die gesamte Hauptachse werde auch am Samstag und Sonntag laufen, kündigte die Wintersport-Arena Sauerland an - ein Zusammenschluss der Skigebiete in der Region. Unter Corona-Beschränkungen dürfen nur einige hundert Besucher täglich mit Vorausbuchung Skifahren. Das war erst am Dienstag nach langem Lockdown wieder erlaubt worden.

Von dpa