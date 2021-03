Watzke für geimpfte Zuschauer bei Pokal-Finale

Frankfurt/Main (dpa) - Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, hält ein DFB-Pokalfinale am 13. Mai in Berlin vor Zuschauern für möglich. Nach seiner Meinung könnte die Partie eine Art «Pilotprojekt» sein, bei dem kostenlos nur gegen das Coronavirus geimpfte Besucher ins Olympiastadion dürften, die heldenhaft in der medizinischen oder sozialen Betreuung gearbeitet hätten, sagte er bei einem Auftritt auf dem von der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» ausgerichteten Kongress «Zwischen den Zeilen». «Das wäre eine coole Nummer. Es spricht nichts Nennenswertes dagegen», sagte Watzke.

Von dpa