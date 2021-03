Betrunkener rammt Zapfsäule: Versucht Tankwart zu bestechen

Neheim (dpa/lnw) - Ein betrunkener Autofahrer soll im sauerländischen Neheim mit seinem Wagen eine Zapfsäule gerammt und anschließend versucht haben, den Tankwart zu bestechen. Weil der 20-Jährige dabei aggressiv aufgetreten sei, habe der Tankwart in einem unbeobachteten Moment einen Kunden gebeten, die Polizei zu alarmieren. Genau das habe der Angetrunkene am frühen Samstagmorgen mit seinem Bestechungsversuch verhindern wollen. Die Beamten trafen den 20-Jährigen noch vor Ort an, sagte ein Polizeisprecher. Ein Atem-Alkoholtest war positiv, der Autofahrer wurde zur Blutprobe mitgenommen und sein Führerschein sichergestellt.

Von dpa