Skigebiet in Winterberg am Samstag gut besucht

Winterberg (dpa/lnw) - Trotz schlechten Wetters mit Sturmböen und Schauern sind am Samstag viele Skifahrer im sauerländischen Winterberg unterwegs. Die verfügbaren Tickets für das erste Ski-Wochenende des Jahres seien vollständig ausgebucht - zumindest tagsüber, sagte ein Sprecher der Wintersport-Arena Sauerland, ein Zusammenschluss der Skigebiete in der Region. «Das zeigt: Die Menschen wollen raus und mal wieder in den Schnee.»