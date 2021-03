«Spinner»: Sanitäter bedankt sich für Unterstützung

Düsseldorf (dpa) - «Ihr seid doch Spinner!»: Der Sanitäter, der mit seiner Durchsage an «Corona-Rebellen» in Düsseldorf für Aufsehen gesorgt hat, hat sich für den Zuspruch bedankt. «Vielen Dank für die Unterstützung und die tollen Jobangebote in den letzten Tagen. Ich arbeite gerne beim DRK Düsseldorf», sagte Sanitäter Nils in einem am Samstag veröffentlichten kurzen Video im Facebook-Account des DRK (Deutschen Roten Kreuzes) Düsseldorf.

Von dpa