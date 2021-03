24-Jähriger soll Rennen mit 170 km/h gefahren sein

Lohmar (dpa/lnw) - Ein 24 Jahre alter Mann musste sein Auto und seinen Führerschein abgeben - er soll ein illegales Rennen in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis gefahren sein. Am Freitagabend war der junge Mann den Beamten aufgefallen, weil er auffällig schnell unterwegs war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 24-Jährige habe seinen Wagen auf bis zu 170 km/h beschleunigt. Die Einsatzkräfte stoppten das Auto und stellten den Wagen sowie den Führerschein des Mannes wegen des Verdachts eines illegalen Alleinrennens sicher.

Von dpa