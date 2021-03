Wolfgang Niedecken: Immer zwei Aufkleber am Auto

Bad Vilbel (dpa/lnw) - Wolfgang Niedecken (69) hat auf seinen Autos stets einen Aufkleber der Rolling Stones und einen des 1. FC Köln. Das sei «von der ersten Kasten-Ente bis jetzt» so gewesen, sagte Kölschrocker Niedecken in einem Interview mit dem privaten hessischen Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel.