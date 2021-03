Falscher Polizist hält Auto an und erbeutet Tausende Euros

Köln (dpa/lnw) - Ein Mann hat sich als Polizist ausgegeben und mehrere Tausend Euro erbeutet. Der falsche Beamte habe am Samstag einen tschechischen Autofahrer am Seitenstreifen auf der Autobahn 4 vor dem Autobahnkreuz Kerpen angehalten und Geld abgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe dem Mann vorgemacht, das Geld auf seine Echtheit prüfen zu wollen. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.