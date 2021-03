Petershagen (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis ist mit seiner Maschine gegen ein Schild geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 19-Jährige sei am Sonntag in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa