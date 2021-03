Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Schulöffnungen in NRW gehen heute trotz zuletzt wieder steigender Corona-Infektionszahlen einen deutlichen Schritt voran. Auch Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen kehren teilweise wieder in die Klassenräume zurück. Bis zu den Osterferien in zwei Wochen sollen alle Schüler im Land im Wechselmodell zumindest tageweise wieder Präsenzunterricht erhalten. Vor drei Wochen hatten Grundschüler und die Abschlussjahrgänge den Anfang gemacht. Der Kreis Düren hatte wegen der Infektionslage beantragt, von der weiteren Öffnung vorerst ausgenommen zu werden. Das Schulministerium hatte das aber am Freitag abgelehnt.

Die weiterführenden Schulen sollen ab Dienstag die ersten von insgesamt rund 1,8 Millionen Selbsttests erhalten, die bis zu den Osterferien verteilt werden. Die Schüler können sich dann laut Ministerium einmal pro Woche freiwillig selbst unter Aufsicht in der Schule testen. In Bergisch Gladbach beginnt schon einen Tag vor den anderen Kommunen am Montag die Verteilung von Spucktests an die Schüler.

