Schalkes Aufsichtsratschef: Weitere Gespräche mit Rangnick

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Aufsichtsratschef Jens Buchta will nach einem ersten Kontakt mit Ralf Rangnicks Berater weitere Gespräche über eine erneute Zusammenarbeit führen. «Es geht jetzt darum, ob und wie eine Tätigkeit von Ralf Rangnick zu realisieren wäre. Man muss gucken: Gibt es eine Machbarkeit, gerade finanzieller Natur, oder nicht», sagte Buchta der «Süddeutschen Zeitung» in einem am Montag veröffentlichten Interview. Allerdings sei der stark abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist bereits mit zwei anderen Kandidaten für die Rolle des Sportvorstands «schon recht weit fortgeschritten» in den Verhandlungen.

Von dpa