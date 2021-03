Schaeffler-Werk in Wuppertal wird geschlossen

Wuppertal/Herzogenaurach (dpa/lnw) - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler schließt sein Werk in Wuppertal. Betroffen sind rund 670 Arbeitsplätze, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Es sei keine tragfähige Lösung für den Erhalt des Standortes, an dem Schaeffler derzeit noch Wälzlager für unterschiedliche Industrieanwendungen produziert, gefunden worden, sagte ein Unternehmenssprecher. Zuvor hatte der Westdeutsche Rundfunk darüber berichtet.

Von dpa