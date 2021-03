Laschet: Lösung der K-Frage «kann schnell nach Ostern sein»

Berlin (dpa) - CDU-Chef Armin Laschet hält eine Entscheidung in der Frage der Unionskanzlerkandidatur mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder rasch nach Ostern für möglich. Irgendwann zwischen Ostern und Pfingsten werde der Kanzlerkandidat benannt, wiederholte Laschet am Montag in der ZDF-Sendung «Was nun, Herr Laschet?» zwar zunächst. Dann ergänzte er aber: «Zwischen Ostern und Pfingsten heißt übrigens nicht, Pfingstsonntag. Sondern es kann auch sehr schnell nach Ostern sein.» Man werde das Thema gemeinsam und fair erörtern.

Von dpa